Trump viajará a Belém nos Territórios Palestinos

O presidente americano, Donald Trump, visitará Belém, nos Territórios Palestinos ocupados, em sua primeira viagem ao exterior, durante a qual fará escalas na Arábia Saudita, em Israel e no Vaticano, segundo seu conselheiro de Segurança Nacional, o general H.R. McMaster.

Ao término da primeira etapa de sua viagem, Trump participará da cúpula da Otan em Bruxelas no 25 de maio, e do G7 em 26 e 27 de maio.

Trump também pronunciará um discurso sobre o Islã durante sua visita à Arábia Saudita, que abriga os lugares mais sagrados dessa religião.

“Ele se reunirá e almoçará com líderes de mais de 50 países muçulmanos, onde pronunciará um discurso direto e inspirador sobre a necessidade de enfrentar a ideologia radical e as esperanças do presidente de uma visão pacífica do Islã”, disse McMaster a jornalistas.