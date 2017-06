Trump pode ser convocado a depor sobre ‘Russiagate’

WASHINGTON, 12 JUN (ANSA) – O líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou nesta segunda-feira (12) que pretende convocar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para testemunhar na Comissão de Inteligência sobre as denúncias de interferência da Rússia na eleição de 2016.

A hipótese foi sugerida após o próprio Trump ter dito, na semana passada, que estava “100% disponível” para contar sua versão dos fatos. Uma eventual convocação do presidente exigiria um acordo com o Partido Republicano, que controla o Senado.

“Acho que podemos encontrar com Mitch McConnell [líder dos republicanos na Casa] um caminho digno, público, com perguntas”, declarou Schumer à rede “CBS”, acrescentando que os senadores também consultarão Robert Mueller, procurador especial nomeado pelo Departamento de Justiça para apurar o “Russiagate”.

A Comissão de Inteligência conduz uma investigação paralela à do FBI sobre as supostas ações do Kremlin para interferir no processo eleitoral nos Estados Unidos. Na polícia federal, o inquérito era liderado por James Comey, demitido por Trump no início de maio e ouvido pelo colegiado no Senado na semana passada.

Em sua audiência, Comey acusou o presidente de tê-lo “difamado” e disse que o republicano indicava “querer algo em troca” para mantê-lo como diretor do FBI.

Nesta terça-feira (13), o depoente será o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, que se afastou do “Russiagate” após a revelação de que ele manteve conversas com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak. Anteriormente, em janeiro, Sessions havia negado tais reuniões. (ANSA)