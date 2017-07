Trump fala com líderes alemã e italiano sobre reunião do G20 (Casa Branca)

O presidente americano, Donald Trump, falou nesta segunda-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, sobre a próxima reunião do G20, em Hamburgo, disse a Casa Branca.

Trump e Merkel “abordaram questões climáticas, a Iniciativa de Financiamento Empresarial da Mulher e o comércio, incluindo a sobrecapacidade global do aço”, afirmou a Casa Branca em um comunicado após sua “discussão extensiva”.

“O presidente disse que deseja ajudar a chanceler Merkel a fazer da cúpula um sucesso”, afirmou.

Em outra declaração, a Casa Branca disse que Trump também falou por telefone com Gentiloni sobre a reunião do G20 e expressou seu “apreço pelos esforços do primeiro-ministro para organizar a excepcional cúpula do G7 de maio”.

A declaração acrescentou: “O presidente Trump também ressaltou o seu apreço pelos esforços da Itália para enfrentar a significativa crise migratória da Líbia”.

A declaração da Casa Branca chega antes da reunião das 20 maiores potências econômicas do mundo, que será realizada na sexta-feira e no sábado em Hamburgo, na Alemanha.