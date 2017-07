Trump elogia esforços da Itália na gestão da crise migratória

WASHINGTON, 4 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a gestão da crise migratória feita pela Itália durante um telefonema com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, informou a Casa Branca.

O republicano “destacou sua admiração pelos esforços feitos pela Itália para enfrentar a relevante crise migratória da Líbia” e ainda aproveitou para voltar a parabenizar os “esforços do premier como anfitrião do excepcional encontro do G7 em Taormina”, realizado em maio.

Além das conversas bilaterais, Trump telefonou para Gentiloni para falar sobre a preparação para o encontro do G20 que ocorrerá a partir desta sexta-feira (7) em Hamburgo, na Alemanha.

Desde que assumiu o poder, o mandatário norte-americano já se reuniu com o premier italiano por duas vezes, além dos encontros durante as reuniões do G7.

A Casa Branca ainda comunicou que o chefe de Estado telefonou para a chanceler alemã, Angela Merkel, para também debater sobre a reunião do G20. Com a anfitriã do encontro, Trump “manteve um longo diálogo”, no qual debateram tanto assuntos referentes ao clima como a iniciativa sobre mulheres empreendedoras – ação liderada por sua filha, Ivanka Trump. (ANSA)