Trump é impopular no exterior mas admirado em Rússia e Israel

O presidente americano, Donald Trump, é amplamente impopular no exterior, com a notável exceção de Rússia e Israel, onde é mais bem-visto do que Barack Obama – revela uma pesquisa do Pew Research Center realizada em 37 países.

Apenas 22% dos entrevistados disseram confiar em Trump para administrar o papel dos Estados Unidos nos assuntos mundiais, um percentual muito inferior aos 64% registrados por Obama nos últimos anos de seu governo, de acordo com o Pew Center.

“A parte da opinião pública que tem uma opinião positiva dos Estados Unidos despencou em vários países na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na África”, aponta o instituto.

A queda da confiança no presidente americano é particularmente pronunciada entre os aliados dos Estados Unidos na Europa e na Ásia, assim como no Canadá e no México, detalha a enquete.

Rússia e Israel são os únicos países, nos quais os entrevistados disseram ter mais confiança em Trump do que em Obama.

Em relação às medidas concretas propostas por Trump, 76% declararam ser contra seu projeto de construir um muro na fronteira com o México.

Percentuais similares de rejeição são registrados quando se trata de sua vontade de retirar os Estados Unidos de vários tratados internacionais, do Acordo de Paris sobre mudança climática e até em relação à proibição de que cidadãos de seis países muçulmanos entrem em território americano.

Em pesquisa divulgada nos Estados Unidos na semana passada pela CBS, Trump aparece com 36% de aprovação – o pior índice desde que chegou à Casa Branca em 20 de janeiro deste ano.