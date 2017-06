Trump diz que irá assegurar ‘era dourada’ de dominância dos EUA na energia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que seu governo irá assegurar uma “era dourada de dominância energética” para o país, assegurando que isso trará benefícios para os cidadãos americanos e para toda a nação.

Em uma reunião na Casa Branca com lideranças regionais dos EUA, Trump deu prosseguimento à Semana da Energia de seu governo, ao dizer que o país tem “muito mais” reservas de energia do que o que se entende. Segundo Trump, por muito tempo o governo federal aplicou restrições e regulações ao setor energético americano, o que afetou a riqueza do país vinda da energia. Desde o início de seu governo, Trump tem tirado regulações impostas pelo ex-presidente Barack Obama do setor de energia, como em relação ao uso de carvão.

O republicano também fez breves comentários sobre o projeto das lideranças de seu partido no Senado para uma reforma no sistema de saúde americano. Segundo Trump, o projeto é “muito bom e muito melhor que o Obamacare”. A intenção do plano é, principalmente, a de revogar e substituir o programa de seguro-saúde implementado pelo ex-presidente Obama.

Ontem, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, anunciou um adiamento da votação da proposta, devido à falta de apoio dos senadores de seu próprio partido em relação ao projeto de lei. Após o anúncio, Trump se reuniu com todos os senadores na Casa Branca na tarde de ontem a fim de assegurar uma base para que o plano seja aprovado. Na visão do presidente, o projeto republicano é “um plano fabuloso”.