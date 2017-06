Trump critica prefeito de Londres após ataque terrorista

ROMA, 04 JUN (ANSA) – Enquanto o Reino Unido chora sete mortes no terceiro atentado terrorista no país em pouco mais de dois meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu polemizar com o prefeito de Londres, Sadiq Khan, nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, o republicano criticou o chefe da capital britânica por dizer que não há razão para alarmismo.

“Pelo menos sete mortes e 48 feridos em um ataque terrorista e o prefeito de Londres diz que ‘não há motivo para se alarmar'”, ironizou Trump.

Também na rede social, o presidente ainda afirmou que é preciso parar de ser “politicamente correto”. “Se não formos inteligentes, só vai piorar”, acrescentou. Um porta-voz do gabinete de Khan, que é muçulmano, respondeu apenas que o prefeito “tem coisas mais importantes para fazer do que responder a tuítes mal informados de Donald Trump”.

Segundo a equipe de Khan, ele havia dito apenas para os cidadãos não se alarmarem caso cruzassem com policiais armados nas ruas.

Desde que foi confirmado o caráter terrorista do ataque em Londres, Trump vem usando o Twitter para promover algumas de suas bandeiras, como a proibição de viagem para imigrantes de seis países islâmicos e o direito à posse de armas. (ANSA)