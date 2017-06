Trump assistirá à festa do 14 de Julho com presidente francês

O presidente americano, Donald Trump, aceitou o convite de seu colega francês, Emmanuel Macron e irá assistir ao tradicional desfile militar de 14 de Julho, festa nacional da França, em Paris, anunciou a presidência francesa.

“Com este objetivo, soldados americanos participarão no desfile junto a seus colegas franceses”, indica o comunicado do Palácio do Eliseu, recordando que o desfile comemorará este ano o centenário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial.

“O presidente Trump está impaciente por reafirmar os fortes vínculos de amizade entre Estados Unidos e França”, afirmou, por sua vez, a Casa Branca em um comunicado.