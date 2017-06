Tropas de Israel atacam posição síria

O Exército de Israel atacou com bombas neste sábado (24) uma posição síria na qual assegura que foram lançados durante o dia vários projéteis que atingiram as Colinas de Golã. Não houve feridos. Os israelenses atacaram dois tanques das tropas do presidente da Síria, Bashar al Assad.

“Em resposta aos dez projéteis lançados da Síria, que caíram em Israel durante o dia, um avião do Exército israelense atacou a posição da qual tinham sido disparados”, afirmou o comunicado militar. Acrescenta que os dois tanques foram atingidos na zona norte da parte síria das Colinas de Golã.

A nota também informa que, “dada a inaceitável violação da soberania israelense”, o país apresentou um protesto oficial à Missão da Organização das Nações Unidas.