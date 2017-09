Trio italiano Il Volo volta ao Brasil para shows nesta semana

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) – Um ano após a última visita ao Brasil, o trio italiano Il Volo está de volta para realizar cinco shows pela turnê “Notte Magica – A Tribute to the Three Tenors”, baseada em seu último álbum, o “Notte Magica”.

Com sucesso cada vez maior entre os brasileiros, os italianos se apresentaram ontem(19), no Teatro Guaíra, em Curitiba, e ainda farão shows nos dias 21, 23 e 24/9, todos no Espaço das Américas, na cidade de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o concerto será no dia 28/09.

Como o nome da turnê sugere, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto farão uma homenagem aos tenores Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo, três grandes nomes da ópera mundial. O show inclui vários temas consagrados nos discos dos Três Tenores como “Nessum Dorma”, “Uma Furtiva Lacrima”, “Granada” e “O Sole Mio”. Os preços dos ingressos custam entre R$100 a R$650.

Esta será a quarta visita do Il Volo ao Brasil, mas apenas em três delas os tenores fizeram apresentações. No final do ano passado, os jovens, que abririam o show de Mariah Carey, os quais acabaram sendo cancelados, decidiram manter a viagem ao país. No entanto, o trio apenas participou de gravações em programas de televisão. (ANSA)