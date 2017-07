Três pessoas morrem em operação contra mineração ilegal no Pará

Três funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) morreram nesta segunda-feira em um acidente aéreo durante uma missão contra uma mineradora ilegal no estado de Roraima, no norte do país.

A assessoria de comunicação social do Ibama informou que quatro funcionários participavam da missão e que um deles sobreviveu ao acidente, mas se encontra em estado grave em um hospital da região.

O Exército Brasileiro confirmou que o acidente aconteceu às 11H00 e que aguarda um relato oficial do ocorrido.

O jornal Roraima em Tempo afirmou que um militar do Exército também teria morrido, assim como o piloto da aeronave, um avião monomotor da empresa Paramazônia.

Segundo o jornal, o incidente aconteceu no município Cantá, no nordeste do estado.