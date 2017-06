Transportes homologa Consórcio Maravilha como vencedor de leilão no Porto do Rio

O Ministério dos Transportes homologou o resultado do leilão de arrendamento do terminal de trigo no Porto do Rio de Janeiro, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em abril. O vencedor do leilão foi o Consórcio Maravilha, formado pela Bunge e pela M. Dias Branco, único participante do leilão, com um lance de R$ 1,180 milhão. O preço mínimo fixado no edital era R$ 1,00. Os investimentos estimados no empreendimento, entre obras e equipamentos, são de R$ 93,1 milhões. O contrato de arrendamento terá duração de 25 anos.