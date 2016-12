Tráfego deve ser intenso entre 14h e 0h deste domingo em estradas de São Paulo

O maior tráfego nas rodovias que passam pela capital paulista e região metropolitana do estado de São Paulo neste domingo (25) deve se concentrar entre 14h e 0h, de acordo com previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Para o Ano Novo, a previsão é que os horários de pico aconteçam entre as 9h e 23h de sexta-feira (30) e das 8h às 16h de sábado (31). Para o retorno, a previsão é que o maior movimento se concentre entre as 15h e às 24h do domingo (1º).

A fim de minimizar os impactos do intenso fluxo de veículos nas rodovias, a Operação Verão 2016/2017, que começou na segunda-feira (19), segue até 5 de fevereiro.

Entre as principais estradas que receberão a operação, estão: os sistema Anhanguera-Bandeirantes, Castelo Branco-Raposo Tavares, Anchieta-Imigrantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto e trechos oeste, sul e leste do Rodoanel.

Com o objetivo de agilizar o auxílio aos usuários das estradas, a Artesp vai disponibilizar, a cada meia hora, boletins e áudios sobre as condições de tráfego nas rodovias concedidas. A divulgação será feito por meio do Twitter, no perfil @artespsp.