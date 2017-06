‘Trabalho da Lava Jato não é eficaz’

Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República

Qual avaliação faz sobre a Operação Lava Jato? Fará mudanças na equipe das investigações?

O trabalho da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República não tem se demonstrado eficaz. Necessário que haja uma mudança na forma de agir, visando a resultados concretos. Formar e divulgar listas não significa condenação dos investigados.

Qual sua opinião sobre o projeto das 10 medidas de combate à corrupção? Defende o texto como foi enviado ao Congresso?

É uma importante evolução na luta contra a corrupção. Tem respaldo popular. As iniciativas populares devem ser incentivadas. No entanto, deve tramitar no fórum próprio, o Congresso.

E sobre a concessão de imunidade penal nas colaborações premiadas? Vai rever acordos?

Entendo que esses acordos podem até chegar ao perdão judicial, dependendo das informações. Não concordo, contudo, que esse perdão seja condescendente com a permanência de um enriquecimento fundado na sangria dos cofres públicos, o que estimularia a ideia de que o crime compensa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.