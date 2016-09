Total de petróleo enviado para processamento cai na China em agosto

A quantidade total de petróleo enviado para as refinarias para processamento na China ficou em 10,47 milhões de barris por dia (bpd) em agosto, de acordo com dados divulgados neste domingo pela agência de notícias estatal Xinhua. O número representa uma queda de 2,25% na comparação com os 10,71 milhões de barris por dia de julho e ficou quase 4% abaixo da projeção oficial feita no mês passado, de 10,87 milhões de barris por dia.

Na comparação anual, houve queda de 0,7% nessa quantidade, segundo os dados do Escritório Nacional de Estatísticas chinês. Entre os fatores citados estavam as taxas mais baixas de utilização da capacidade em refinarias devido a manutenções, bem como a lucratividade menor de algumas refinarias independentes do país.

A produção de gasolina na China em agosto foi de 2,916 milhão de barris por dia, acima dos 2,867 milhões de barris por dia de julho. A produção de diesel ficou em 3,58 milhões de barris por dia, em leve alta ante os 3,56 milhões de barris por dia do mês anterior.

As exportações da China de produtos refinados do petróleo caíram em agosto para 3,71 milhões de toneladas, de 4,57 milhões de toneladas em julho. As importações de produtos refinados de petróleo também recuaram, de 2,08 milhões de toneladas no mês de julho para 2,02 milhões de toneladas em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.