Torre Eiffel e Coliseu homenagearão vítimas de Manchester

PARIS, 23 MAI (ANSA) – Os principais monumentos do mundo entre eles a Torre Eiffel, em Paris, e o Coliseu, em Roma, terão suas luzes apagadas a partir da meia-noite desta quarta-feira (24) em homenagem às vítimas do atentado de Manchester.

O anúncio foi feito pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo. “Paris vai esta noite honrar as vítimas. A Torre eiffel será apagada à meia-noite”, escreveu em comunicado.

Além disso, Hidalgo afirmou que “os terroristas queriam atacar também os valores comuns que são: o nosso apego total à democracia, a liberdade, o humanismo”. Segundo ela, “as cidades têm o dever de lutar por uma causa comum”.

Na Itália, o ministro dos Bens Culturais, Dario Franceschini, fez o anúncio em sua conta no Twitter. “À meia-noite vamos desligar as luzes do Coliseu, assim como a Torre Eiffel, em solidariedade às vítimas de Manchester”, escreveu.

Outras homenagens também serão registradas pelo mundo. Na 70ª edição do Festival de Cinema de Cannes, a organização promoveu um minuto de silêncio entre as principais celebridades. “O Festival de Cannes gostaria de expressar o seu horror, revolta e imensa tristeza após os ataques ao público e à cidade de Manchester na última noite”, diz a nota.

Na noite desta segunda-feira (22), bombas explodiram na Manchester Arena, no Reino Unido, onde acontecia o show da cantora norte-americana Ariana Grande. O atentado, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), deixou 22 mortos e 59 pessoas feridas. (ANSA)