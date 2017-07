Torcida do São Paulo abandonou o time mesmo com Rogério Ceni no comando técnico

Embora a demissão do técnico Rogério Ceni tenha causado comoção entre os torcedores, como admitiu o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, em entrevista coletiva na última terça-feira, a média de público da equipe vinha caindo nos últimos meses.

Era como se o torcedor que frequenta os estádios começasse a perder o entusiasmo inicial, evidenciado no Campeonato Paulista, com a má campanha do time no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time soma seis jogos sem vencer e está na zona de rebaixamento do Nacional.

No Paulistão, a média foi de 33 mil pagantes, a melhor da história do clube no torneio e superior à do campeão, o Corinthians. O recorde de público da competição foi exatamente o duelo entre as duas equipes no dia 26 de março: 51.869 espectadores.

No Brasileirão, a média como mandante caiu para 27 mil, atrás de Corinthians e Palmeiras. Considerando-se todos os jogos, ela cai para 19 mil. O último jogo do São Paulo em casa – empate por 1 a 1 com o Fluminense – registrou pouco mais de 17 mil pessoas. O melhor público do time no torneio nacional foi na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, com mais de 33 mil pagantes em casa.

Entre a euforia com Rogério Ceni como técnico no início do ano – a equipe venceu a Florida Cup, nos Estados Unidos, no mês de janeiro – e as irregularidades do fim do primeiro semestre, o São Paulo amargou três eliminações (no próprio Paulistão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana).

Em seu primeiro pronunciamento como técnico do São Paulo, Dorival Junior fez um apelo pelo apoio da torcida. “Conto com todos vocês para que possamos colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e das conquistas”, declarou o treinador, que vai estrear no comando da equipe na próxima quinta-feira diante do Atlético Goianiense, no estádio do Morumbi.