Torcedores entram em confronto com a polícia após derrota do Internacional

Alguns torcedores do Internacional se revoltaram após a derrota para o Boa por 1 a 0 neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem saber ao certo a quem culpar pelo mau momento do time colorado, decidiram partir para a briga com os policiais da Brigada Militar.

Enquanto deixavam o estádio, tentaram atirar gradis de proteção, cones e pedras. Em resposta, a Brigada Militar atirou bombas de efeito moral. Em meio a confusão, os torcedores comuns precisavam correr, inclusive com crianças no colo, para ir embora.

Ainda no estádio, a fraca atuação rendeu vaias nas arquibancadas e o pedido de raça. Somente o goleiro Danilo Fernandes foi poupado. “Torcedor tem todo direito para protestar. Ele vem para o Beira-rio esperando um bom desempenho e acaba não ocorrendo. Desde que não sejam violentos, são normais”, disse o vice-presidente de futebol Roberto Melo.

O técnico Guto Ferreira evitou falar sobre o confronto e admitiu que a sua equipe precisa conseguir uma boa sequência de jogos para acalmar os ânimos de todos. “Não podemos negar que há uma carga de pressão pessoal, que gostaria de viver um momento melhor. Eles se cobram também. Quando as coisas não acontecem, acaba quebrando o foco. Temos que ultrapassar isso. Quando formos batidos, levar um gol, ir buscar e reverter”, comentou.