Tiroteio durante ação do Bope na Cidade de Deus deixa 4 feridos

Um intenso tiroteio durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, deixou pelo menos quatro feridos na manhã desta segunda-feira, 10. Duas pessoas foram presas.

No início da tarde, o Batalhão de Ação com Cães (BAC) vasculhava a região. Até o momento, duas pessoas foram presas e apreendidos um fuzil 556, duas pistolas e drogas – quantidade não informada. De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas por moradores. Elas foram encaminhadas ao Hospital Lourenço Jorge.

A ação iniciou às 4h30 da manhã e teve como objetivo checar denúncia sobre um local que serviria como esconderijo de armas e dos chefes do tráfico de drogas na favela. Segundo a PM, houve intenso confronto com criminosos quando as equipes chegaram ao local.