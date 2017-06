Tillerson recebe Aloysio, mas Acordo de Paris rouba a cena

SÃO PAULO, 02 JUN (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, foi recebido nesta sexta-feira (2), em Washington, pelo secretário norte-americano de Estado, Rex Tillerson.

Esse foi o primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde a posse do presidente Donald Trump, em janeiro deste ano.

Segundo a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, Aloysio e Tillerson ressaltaram as “fortes relações bilaterais” entre EUA e Brasil e a “importância” da parceria entre as nações.

“O secretário Tillerson agradeceu a seu homólogo pelo apoio do governo brasileiro em diversos assuntos, como o compromisso em promover crescimento econômico, investimentos e empregos nos dois países”, disse Nauert.

O ministro e o secretário também conversaram sobre cooperação regional e sobre a crise política e econômica na Venezuela.

Apesar disso, o encontro ficou marcado pelas breves declarações de Tillerson sobre a saída dos EUA do Acordo de Paris.

Após a foto oficial com Aloysio, o norte-americano foi questionado por jornalistas sobre o assunto – não estava prevista nenhuma coletiva de imprensa – e respondeu, fora dos microfones, que seu país continuará reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, mesmo não fazendo parte do tratado climático. (ANSA)