Thiem e Gasquet vencem na estreia no Torneio de Halle

Segundo maior favorito ao título do Torneio de Halle, o tenista austríaco Dominic Thiem fez uma estreia tranquila na grama da competição alemã, de nível ATP 500, nesta segunda-feira. O número oito do mundo venceu o local Maximilian Marterer, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Segundo cabeça de chave, Thiem salvou sete break points e não perdeu o saque no confronto com o 122º do ranking da ATP. Porém, oscilou no saque. Foram sete aces e oito duplas faltas. Ele colocou em quadra apenas 51% do primeiro serviço. Mesmo assim, não precisou mais do que 1h24min para superar o adversário.

Nas oitavas de final, Thiem terá pela frente o vencedor do duelo entre o holandês Robin Haase e o espanhol David Ferrer. Caso confirme o favoritismo, o tenista da Áustria poderá cruzar com o francês Richard Gasquet nas quartas de final.

Para estrear com vitória, Gasquet precisou desbancar o compatriota Gael Monfils nesta segunda. Numa reedição do jogo que acabou por abandono do primeiro em Roland Garros, Gasquet desta vez mostrou boa condição física e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Na sequência, ele vai encarar o vitorioso do duelo entre o local Tommy Haas e o australiano Bernard Tomic.

Ainda nesta segunda, o local Philipp Kohlschreiber eliminou o português João Sousa por 3/6, 6/4 e 6/4, enquanto o russo Andrey Rublev bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 6/7 (1/7), 7/5 e 6/4. E o também local Dustin Brown venceu o canadense Vasek Pospisil por 6/1, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4).

Nesta terça-feira, o suíço Roger Federer fará sua estreia em Halle. Dono de oito títulos na competição alemã, o principal favorito ao troféu deste ano e atual número cinco do mundo vai enfrentar o taiwanês Yen-Hsun Lu, 73º do ranking, na primeira rodada.

O Brasil tem apenas um representante em Halle. Marcelo Melo, campeão em Hertogenbosch, no sábado, ele vai jogar ao lado do polonês Lukasz Kubot, seu parceiro habitual. A estreia, na quarta-feira, será contra o japonês Kei Nishikori e o espanhol Fernando Verdasco.