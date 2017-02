Thiago Monteiro bate Tommy Robredo e avança às quartas de final em Buenos Aires

O tenista brasileiro Thiago Monteiro mostrou nesta quinta-feira que está em boa fase e promete fazer uma boa sequência nos torneios em saibro pela América do Sul. Pela segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, o canhoto cearense derrotou com autoridade o veterano espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 24 minutos – e avançou às quartas de final.

Esta será a terceira participação de Thiago Monteiro, atual número 84 do mundo e 2 do Brasil, nesta fase em um torneio deste nível da ATP. No ano passado, ele tirou o espanhol Nicolás Almagro e parou diante do uruguaio Pablo Cuevas no Brasil Open, em São Paulo, e repetiu a boa campanha em Gstaad, na Suíça, quando eliminou o francês Gilles Simon e caiu para o holandês Robin Haase.

Seu adversário nas quartas de final, nesta sexta-feira, será o argentino Carlos Berlocq, outro veterano, que recebeu convite de última hora e está surpreendendo em casa. Atual 77.º colocado do ranking mundial, ganhou do espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 3, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A zebra continuou rolando solta em Buenos Aires. Além de David Ferrer, Pablo Cuevas, cabeça de chave número 2, caiu nas oitavas de final. Foi para o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Na próxima fase, terá pela frente o austríaco Gerald Melzer, que bateu o argentino Guido Andreozzi também por 2 a 0 – parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

NOS ESTADOS UNIDOS – Uma grande surpresa aconteceu nesta quinta-feira no ATP 250 de Memphis, nos Estados Unidos, disputado em quadras duras e indoor. O georgiano Nikoloz Basilashvili surpreendeu ninguém menos que o cabeça de chave número 1, o croata Ivo Karlovic, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Também nesta quinta-feira, pelas oitavas de final, o norte-americano Steve Johnson confirmou seu favoritismo de ser o cabeça 4 e derrotou de virada o compatriota Tim Smyczek por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. Seu próximo rival será o casaque Mikhail Kukushkin, que facilmente ganhou de Darian King, de Barbados, por 6/3 e 6/0.