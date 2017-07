Thiago Maia elogia desempenho do Santos em empate com o lanterna Atlético-GO

O volante Thiago Maia gostou do desempenho do Santos em campo no empate por 1 a 1 com o lanterna Atlético Goianiense, neste sábado, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter saído atrás do placar e buscado o resultado somente depois de ficar com um jogador a mais, o jogador viu motivos para comemorar.

“Acho que a gente foi bem. Fico feliz pelo gol. O campo estava pesado. A gente sabia que ia ser difícil jogar aqui. O time que entrou não estava desentrosado, mas alguns jogadores cansaram”, analisou o volante.

O Santos entrou em campo com um time reserva. O técnico Levir Culpi poupou oito de seus titulares preocupado com o duelo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Thiago Maia participou apenas do segundo tempo, quando entrou na vaga de Alison. E encontrou o gol de empate em um chute de fora da área, quando o Santos tinha um jogador a mais após a expulsão do meia Jorginho. “Eu estava precisando desse gol. Estava doente, não joguei contra o Flamengo e agora consegui voltar”, comentou o volante, que ficou fora do duelo da última quarta-feira pela Copa do Brasil por conta de uma virose.

O resultado levou o Santos a subir uma posição na tabela de classificação do Brasileirão. Agora ocupa a quarta colocação, com 17 pontos. A preocupação, no entanto, está em recuperar o bom futebol e seguir vivo na Libertadores, principal objetivo da temporada.