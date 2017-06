Tesouro banca garantias para o Estado do Rio

O Tesouro Nacional honrou em maio R$ 394,32 milhões em garantias de operações de crédito que não foram devidamente pagas pelos Estados e municípios. De acordo com o relatório do órgão, apenas o Estado do Rio de Janeiro deixou de pagar R$ 392,13 milhões no mês passado. O Rio é um dos candidatos ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) criado pela União para socorrer Estados em grave crise financeira.

Os R$ 2,19 milhões restantes deixaram de ser pagos pela prefeitura de Natal (RN), apontou o Tesouro.

No acumulado deste ano, a União já precisou honrar R$ 1,22 bilhão em garantias de Estados e municípios. A maior parte (R$ 1,20 bilhão) foi desembolsado no lugar do Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.