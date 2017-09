++ Terremoto no México deixa mais de 40 mortos ++

SÃO PAULO, 19 SET (ANSA) – O governo do estado de Morelos, no México, informou que ao menos 42 pessoas morreram por causa do terremoto de 7,1 graus que atingiu o país hoje. O estado fica próximo ao epicentro do tremor, em Puebla – que registrou outras cinco mortes. Segundo o governador de Morelos, Graco Ramírez, quatro pessoas morreram em Cuernavaca, seis em Tetecala, duas em Yecapixtla, quatro em Jiutepec, uma em Cuautla, quatro em Axochiapan, quatro em Miacatlan, uma em Yautepec, quatro em Tlayacapan e 12 em Jojutla. (ANSA)