Terremoto deixa oito mortos no noroeste da China

Um terremoto de 5,4 graus de magnitude abalou nesta quinta-feira a região de Xinjiang, noroeste da China, e deixou oito mortos, anunciou a imprensa estatal.

O tremor aconteceu às 5H58 (18H58 de Brasília, quarta-feira), 213 km ao sudoeste da cidade de Kashgar (sudoeste de Xinjiang).

O balanço da tragédia é de oito mortos e 23 feridos, informou a agência oficial Xinhua.

O Diário do Povo, jornal do Partido Comunista Chinês (PCC), publicou no Twitter fotos de um edifício destruído e do atendimento das equipes médicas aos feridos.

A área afetada, isolada e com poucos habitantes, fica perto da fronteira com o Tadjiquistão.

Xinjiang é uma ampla região ao noroeste da China, em grande parte desértica e onde os terremotos são frequentes.

A China registra uma grande atividade sísmica, em particular nas regiões montanhosas do oeste.

A província de Sichuan (sudoeste), uma das mais populosas do país de quase 1,4 bilhão de habitantes, foi afetada em maio de 2008 por um terremoto devastador de 7,9 graus que deixou mais de 80.000 mortos e desaparecidos.