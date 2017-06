Temer se reúne com Pezão e Crivella na segunda para discutir segurança no Rio

O presidente Michel Temer se reúne na próxima segunda-feira com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e o prefeito da capital carioca, Marcelo Crivella (PRB), e ministros para discutir a crise da segurança pública.

Na tarde desta sexta-feira, 2, os ministros da Justiça, Torquato Jardim; da Defesa, Raul Jungmann; do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen; e do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, fizeram uma discussão prévia, no Planalto, sobre os temas que serão abordados por Temer, o governador e o prefeito. A princípio, devem ocorrer dois encontros na segunda-feira, um pela manhã e outro à tarde. Temer participa da segunda reunião.

Desde o mês passado, Jungmann e Etchegoyen avaliam ações, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública, para a área da segurança pública no Rio. Empossado nesta semana no comando da Justiça, Torquato Jardim deverá ter presença de destaque nas discussões do plano, ao contrário de seu antecessor, Osmar Serraglio, na avaliação de assessores. Além de investimentos em equipamentos, laboratórios e pessoal das polícias, o governo pretende ampliar os benefícios do Bolsa Família e de outros programas sociais nas comunidades do Rio e nos subúrbios.