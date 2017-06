Temer recebe ministros e líderes às vésperas de denúncia da PGR

Às vésperas da esperada denúncia contra o presidente ser apresentada no Congresso, o presidente Michel Temer avisou aos aliados que pretende fazer uma reunião neste domingo, 25, às 18 horas, no Alvorada. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas ministros e alguns poucos parlamentares já confirmaram presença. Em meio às crises política e jurídica, o governo quer articular as ações da próxima semana para tentar se sustentar.

Mais cedo, Temer recebeu a advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Temer recebeu Grace para desmentir boatos sobre uma possível troca na pasta.

Na semana passada, circulou a informação de que a ministra seria substituída pelo sub-chefe de assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha. No dia, porém, Temer – que estava em viagem pela Noruega – pediu que um ministro ligasse para Grace e a tranquilizasse. Auxiliares do presidente disseram que a informação foi um “fogo-amigo” contra a ministra, mas que ela conta com o respaldo de respeito do presidente até o momento.