Temer recebe André Moura e grupo de deputados

Depois de chegar a Brasília e receber o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, o presidente Michel Temer teve reunião com o deputado André Moura (PSC-SE), que é líder do governo no Congresso. O compromisso foi incluído nesta tarde na agenda oficial.

De acordo com a assessoria do Planalto, às 14h18, Temer recebeu ainda os deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), Izalci Lucas (PSDB-DF), Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), João Carlos Bacelar (PR-BA) e Renato Andrade Barbosa (PP-MG). Neste momento, a agenda do presidente Temer prevê apenas despachos internos.