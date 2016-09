Temer janta em restaurante do hotel na primeira noite em Nova York

O presidente Michel Temer preferiu ficar no hotel na primeira noite de sua viagem em Nova York, onde está para participar da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O dirigente jantou por volta das 21h15 (de Brasília) no restaurante do próprio hotel, o elegante Plaza Athénée, acompanhando de assessores e ministros.

Entre os presentes ao jantar, em uma mesa para 14 pessoas, estavam o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o embaixador do Brasil na ONU, Antonio Patriota. Assessores do presidente dizem que ele ainda finaliza os detalhes do discurso que fará na abertura da Assembleia-Geral, na terça-feira.

A agenda oficial de Temer na cidade começa nesta segunda-feira. O primeiro compromisso do dirigente será a sessão de abertura de um evento sobre refugiados na ONU, organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O evento começa às 9h30 (de Brasília) e em seguida Temer fará um rápido discurso na plenária da ONU.