Temer já está em Brasília, após compromissos no Rio e em São Paulo

São Paulo, 16/09/2017 – O presidente Michel Temer (PMDB) voltou ontem à noite a Brasília, após passar parte da sexta-feira no Rio de Janeiro e a tarde em São Paulo, em seu escritório no Itaim Bibi.

Espera-se que Temer faça, neste sábado, um discurso, ainda não confirmado por sua assessoria, a respeito da segunda denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República.

Ontem, após participar de evento no Rio onde manteve distância da imprensa e não quis se pronunciar sobre as acusações do Ministério Público, o peemedebista se encontrou em São Paulo com seu advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, com que teria alinhado a redação do discurso.