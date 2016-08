Temer é notificado de decisão do Senado sobre impeachment de Dilma

O presidente Michel Temer foi notificado há pouco da decisão do Senado Federal de afastar definitivamente Dilma Rousseff da Presidência da República.

O documento que oficializa o resultado da votação foi entregue a Temer às 15h30 pelo primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves (PR-TO). Temer será empossado daqui a pouco, às 16h, em sessão solene do Congresso Nacional. Do Palácio do Planalto, onde ele está reunido com ministros e assessores próximos, partirão cinco vans e carros oficiais em um comboio rumo ao Senado.

Além de ministros de Estado, foram convidados para acompanhá-lo os comandantes das três Forças Armadas. Ao chegar no Congresso, Temer será recebido por parlamentares que são líderes do governo como a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES). Ele se encaminhará ao gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros, de onde vai aguardar ser chamado para fazer um juramento de defender e cumprir a Constituição.

Depois, participará de uma reunião com alguns de seus ministros, a fim de definir as prioridades de governo enquanto estiver na China, onde participará da reunião da Cúpula de Líderes do G-20, dias 4 e 5 de setembro.

Antes de iniciar a viagem, Michel Temer repassará, em caráter interino, o comando do país ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com o Planalto, a cerimônia será rápida, protocolar e fechada à imprensa, na Base Aérea de Brasília.