Temer diz que vai investir R$ 266 milhões para regulamentação de reforma agrária

O presidente Michel Temer disse hoje (5) que o governo federal vai investir R$ 266 milhões para colocar em prática a regulamentação dos chamados “créditos de instalação” para assentados da reforma agrária. A medida, segundo ele, vai beneficiar 70 mil famílias neste “primeiro momento de implantação”.

Temer deu as declarações durante entrevista concedida à Voz do Brasil em que detalhou a assinatura, na semana passada, do Decreto 9.066/2017, que trata dos créditos de instalação destinados aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária.

De acordo com o presidente, esse tipo de crédito é o “primeiro incentivo para que os assentados se estabeleçam na terra”. Ele diz que essa e outras políticas mostram o “firme compromisso” do governo federal com a agricultura familiar. “Estamos ao lado dos brasileiros que produzem, pagam impostos, geram empregos e querem um país melhor”, disse, lembrando que 60% dos alimentos consumidos no Brasil são provenientes da agricultura familiar.

“Não foi sem razão que liberamos R$ 30 bilhões para que pequenos agricultores tomem crédito, melhorem sua produção, portanto, gerem emprego e estimulem a economia do nosso Brasil”, disse, lembrando do anúncio, também na semana passada, do Plano Safra de Agricultura Familiar. Temer também mencionou a renegociação de débitos rurais com o Banco do Nordeste, aprovada há alguns meses pelo Congresso Nacional, após o envio de uma medida provisória pelo Palácio do Planalto.