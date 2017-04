Temer diz que liberar dinheiro do FGTS foi para atender os mais pobres

O presidente da República, Michel Temer, afirmou que a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para saques pela população “foi para atender as famílias mais pobres”. “Devolvi um dinheiro que era do povo para o povo”, disse em entrevista ao “Programa do Ratinho”, do SBT, veiculada na noite de hoje.

Temer também destacou que o Cartão Reforma, voltado a reparos em moradias, deve ser aprovado “muito brevemente”. O cartão prevê recursos de R$ 5 mil para famílias com renda de até R$ 2.800,00 que queiram executar obras em seus imóveis. Segundo o presidente, quem tomar esse dinheiro “não vai ficar devendo para o banco”.

O presidente também aproveitou para defender a “responsabilidade fiscal” de seu governo, citando a aprovação do PEC do Teto dos gastos públicos, a qual foi feita “para não quebrar o país precisamos fazer o teto de gastos públicos”. (José Roberto Gomes – jose.roberto@estadao.com)