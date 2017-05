Temer diz que continuará empenhado em agenda de reformas

O presidente Michel Temer garantiu na noite desta segunda-feira que continuará empenhado na agenda de reformas que tenta aprovar no Congresso e salientou que seu governo está “fazendo o que não se fazia neste País há mais de 20 anos”. Para Temer, o governo está perto de completar essa “travessia”. O discurso foi feito durante um jantar do Fórum de Investimentos Brasil 2017, realizado em São Paulo.

“Estamos comemorando o sucesso extraordinário do que fizemos até agora”, afirmou Temer, provocando aplausos dos presentes no evento. Citando as conquistas do seu governo até o momento, o presidente ressaltou que a inflação está sob controle, ponderando que ainda há muitos desafios. “Mas o Brasil é muito maior do que todos os desafios”, acrescentou. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)