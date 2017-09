Temer discute agenda de viagem aos EUA com ministros no Planalto

O presidente Michel Temer deixou o Palácio do Planalto por volta das 14h15 de hoje (16), após reunir-se com os ministros de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen. Temer seguiu para o Palácio do Jaburu, residência oficial.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência, a reunião é para discutir a agenda que Temer terá nos Estados Unidos, na semana que vem, onde participará da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima terça-feira (19).

Antes da reunião, Temer recebeu o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Há a expectativa de que, em função dos preparativos da viagem aos EUA, o presidente retorne ao Palácio do Planalto ainda neste sábado.

Nos Estados Unidos, Michel Temer será o primeiro a discursar na Organização das Nações Unidas (ONU), seguindo a tradição da instituição de que o Brasil é o primeiro a ter palavra desde 1947, quando o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Oswaldo Aranha, foi o primeiro a presidir o encontro.

Na segunda-feira (18), o presidente brasileiro deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Nova York. O encontro será durante um jantar, do qual devem participar também o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, e o da Colômbia, Juan Manuel Santos.

Antes de viajar para os EUA, Temer deve participar, ainda na segunda-feira pela manhã, da cerimônia de posse de Raquel Dodge como procuradora-geral da República.