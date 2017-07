Temer chega na madrugada de sexta a Hamburgo e fica até sábado para o G20

O presidente da República, Michel Temer, aterrissará em Hamburgo (Alemanha) na sexta-feira, 7, às 5h15 (horário local, cinco horas à frente de Brasília), para participar da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G-20. A previsão da organização brasileira no evento é que ele chegue ao hotel Le Méridien, onde ficará hospedado, às 6 horas. A participação de Temer no G-20 será um pouco mais breve do que o evento, previsto para encerrar apenas no fim da tarde de sábado. Ele deve deixar a cidade por volta do horário de almoço local.

Às 8h45 de amanhã, Temer se desloca para o Hotel Grand Elysée, onde está o presidente da China, Xi Jinping, para a reunião dos chefes de Estado e do governo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Perto das 10 horas da manhã, Temer e os demais chefes de Estado do G-20 recebem o cumprimento da anfitriã do evento, a chanceler Angela Merkel, no centro de convenções. No local, será tirada a fotografia oficial da cúpula de líderes do G-20. Às 10h30, todos os membros do grupo partem para uma reunião informal. Às 12h45, está prevista outra foto oficial do encontro. Às 13 horas, Temer participa com os demais chefes de Estado e de governo de um almoço de trabalho e, às 17h10, ele retorna ao Le Méridien.

Às 18h, o presidente brasileiro se desloca para o local da apresentação da Filarmônica de Hamburgo e, às 18h40, outra foto oficial será realizada. Às 19 horas, haverá um concerto em homenagem aos chefes de Estado e de governo e, às 20h15, jantar dos líderes do G-20. A previsão é que Temer volte para o hotel às 22 horas.

No sábado, dia 8, a programação conta com uma sessão de trabalho, às 10h30 da manhã, no centro de convenções. Depois desse evento, Temer vai para o aeroporto e volta para o Brasil, mas os trabalhos do G-20 continuam em Hamburgo. No avião o presidente terá a companhia do ministro das Relações Externas, Aloysio Nunes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já está em Hamburgo desde o início da tarde desta quinta-feira, 6, e continuará na cidade após o retorno de Temer. A previsão é que, além de acompanhar o presidente nos eventos, Meirelles tenha reuniões bilaterais com os ministros de economia da Alemanha (amanhã) e do Canadá (no sábado).