Telefone de Adolf Hitler é leiloado por US$ 243 mil

NOVA YORK, 20 FEV (ANSA) – O telefone que pertencia a Adolf Hitler foi vendido em leilão por US$ 243 mil. O lance inicial para a compra era de US$ 100 mil.

O aparelho, que foi encontrado no bunker do ditador alemão, foi guardado em uma caixa que até o momento tinha sido mantida dentro de uma casa de campo inglesa.

O telefone foi vendido pela casa de leilões Alexander Historical Auctions, em Cheasapeker City, no estado norte-americano de Maryland. No entanto, o nome do comprador não foi informado Durante sua apresentação aos possíveis compradores, o aparelho telefônico foi descrito como “uma das armas mais destrutívas de todos os tempos, que causou a morte de milhares de pessoas”.

Inicialmente na cor preta, o telefone de Hitler foi pintado de vermelho antes do leilão e teve o nome do nazista gravado sobre ele, juntamente à suástica, emblema oficial do Partido Nacional-Socialista alemão, símbolo do nazismo. (ANSA)