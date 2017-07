Técnico português faz balanço positivo após conquista do terceiro lugar na Rússia

O técnico Fernando Santos fez um balanço positivo sobre o desempenho da seleção de Portugal na Copa das Confederações, na Rússia. Em entrevista coletiva neste domingo, após a vitória sobre o México por 2 a 1, na prorrogação, que garantiu o terceiro lugar, o treinador elogiou o elenco durante o torneio.

“Os portugueses devem estar muito orgulhosos desta equipe”, comentou Fernando Santos. “Foi uma participação ótima. A gente queria ganhar, claro, porque queremos ganhar sempre. Mas os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram”, prosseguiu.

O treinador gostou do duelo deste domingo, destacou que as duas equipes procuraram o tempo todo a vitória e considerou justo o triunfo português, mesmo com um gol de empate somente aos 46 minutos do segundo tempo e a vitória, de pênalti, na prorrogação.

“Portugal esteve muito bem durante quase toda a partida. Tivemos a má sorte de sofrer um gol logo depois de ter uma grande chance de abrir o placar (André Silva errou um pênalti ainda no primeiro tempo). Mas seguimos trabalhando e lutando pelo resultado. Acabou de forma feliz, com um gol no final. O México, na fase de grupos, também conseguiu empatar uma partida no fim. Desta vez fomos nós”, comentou o treinador.

Portugal entrou em campo com oito mudanças em relação à derrota para o Chile na disputa de pênaltis, nas semifinais. A principal ausência foi a do craque Cristiano Ronaldo. “Essa não era a partida que a gente queria jogar. Estávamos tristes, obviamente. Mas acho que as duas equipes jogaram com dignidade”, disse.

Sobre a Copa das Confederações, o técnico elogiou o esforço dos organizadores, mas avisou que ainda faltam alguns detalhes a serem corrigidos até a Copa do Mundo, em 2018. “Há coisas que podem melhorar, mas os organizadores têm tempo para isso”, finalizou.