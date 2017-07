Técnico do Coritiba comemora efeito suspensivo e liberação de Kleber

O técnico Pachequinho comemorou muito nesta sexta-feira o efeito suspensivo concedido ao atacante Kleber. Assim, o Coritiba poderá contar com um de seus principais jogadores para o duelo de domingo, contra o Vasco, no Durival de Britto, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

“O Kleber é um grande jogador. Todos sabem do seu potencial e nós sempre falamos que é um atleta que vai nos ajudar, como os demais têm nos ajudando. É de extrema importância tê-lo liberado para que possamos contar ele nos próximos jogos”, assinalou Pachequinho em entrevista coletiva.

Kleber foi suspenso por 15 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na quarta-feira, por conta do soco e da cusparada que acertou em Edson na partida disputada no dia 15 deste mês, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos foram expulsos no jogo. Desde então, ele não atuou contra Cruzeiro, Grêmio e Corinthians.

Mas, na quinta-feira à noite, o STJD aceitou o pedido de efeito suspensivo feito pelo departamento jurídico do Coritiba. Kleber está liberado para atuar pelo Brasileirão até o seu julgamento pelo Pleno do tribunal, que ainda não tem data marcada.