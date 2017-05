Teatro histórico de Londres ‘Old Vic’ é evacuado após ameaça

LONDRES, 27 MAI (ANSA) – Centenas de pessoas foram evacuadas do histórico teatro “Old Vic Theatre” em Londres, neste sábado (27), durante um espetáculo. A polícia recebeu um telefonema denunciando uma “ameaça à segurança”. O Old Vic Theatre fica perto da estação Waterloo da capital britânica. Fundado em 1818, é considerado patrimônio inglês. O incidente ocorre horas após a primeira-ministra britânica, Theresa May, rebaixar de “crítico” para “severo” o nível de alerta de ameaças no país, que estava no patamar extremo desde o atentado terrorista de segunda-feira (22) durante um show da cantora Ariana Grande em Manchester. Ao menos 22 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, a maioria crianças. (ANSA)