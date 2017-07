Tartarugas causam atrasos em voos em aeroporto de Nova York

ROMA, 9 JUL (ANSA) – Uma situação inusitada fez com que vários voos do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, sofressem atrasos na última sexta-feira (7): tartarugas atravessaram as pistas para poder depositar seus ovos.

De acordo com as autoridades, alguns aviões ficaram mais tempo na pista para garantir que os animais, da espécie diamante, pudessem ser levados em segurança. Cerca de 40 tartarugas foram resgatadas na operação depois das 16h45 (hora local).

Em entrevista ao jornal “Daily News”, uma das autoridades portuárias do local, Cheryl Albiez, informou que apesar de estar na “temporada de tartarugas” foi “bastante incomum elas atravessarem o local nesta época”.

Passageiros usaram as redes sociais para falar sobre o caso com bastante bom humor. “No momento preso no JFK pela única razão aceitável que um piloto já informou”, escreveu o escritor Daniel Kibblesmith. (ANSA)