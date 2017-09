Taís Araújo posa para capa de revista e pede para foto não ter retoque digital

Taís Araújo é a capa da revista Women’s Health de setembro e, como não poderia ser diferente, o resultado é uma lição de autoestima. Isso porque a atriz optou por não ter tratamento digital na imagem e suas “dobrinhas” na barriga ficaram à mostra.

Ela contou ao portal Purepeople que planejava malhar antes do ensaio, mas não conseguiu. “Eu estou plena, então está tudo certo. Vamos usar esta foto para falar disso. Do corpo que está lindo mesmo com as dobrinhas”, disse.

Taís afirmou ter orgulho de seu corpo. Sobre a barriga, ela diz que é natural para quem já teve duas gestações e que não se incomoda: “Por mais que tenha ficado legal, porque eu gosto muito do jeito que ela ficou, ainda assim é uma barriga que gerou duas crianças”.

A atriz tem dois filhos, João Vicente (6) e Maria Antônia (2), com o ator Lázaro Ramos.