Svitolina bate Halep de virada e conquista o título do Torneio de Roma

A ucraniana Elina Svitolina confirmou a grande fase que vive na temporada 2017 e conquistou o título do Torneio de Roma neste domingo. Na decisão, ela superou o favoritismo da romena Simona Halep para vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1.

Svitolina precisou de pouco mais de duas horas, mas superou Halep para manter-se em grande fase. Este foi o quarto troféu conquistado pela ucraniana em 2017, sendo o oitavo na carreira. Com este desempenho, a tenista assume a ponta do ranking da temporada na WTA.

Número 11 do mundo, Svitolina também deve ganhar posições no ranking geral. Aos 22 anos, ela vive a melhor fase da carreira. “Todo dia, estou apenas tentando trabalhar na minha parte mental, no meu físico, no meu tênis. Tudo deu certo junto e eu estou muito feliz por isso ter acontecido em um torneio tão importante”, disse ela.

A decisão, no entanto, ficou marcada por problemas físicos enfrentados por ambas as tenistas. Quando vencia por 5 a 2 e sacava para vencer o primeiro set, Halep sofreu uma torção no tornozelo que piorou seu rendimento ao longo da partida. Já na segunda parcial, foi a vez de Svitolina sentir uma lesão na perna esquerda.

“Gente, me desculpem pelo terceiro set. Foi um pouco difícil superar a lesão para mim e a Elina jogou muito bem”, disse Halep. “Espero que nós nos recuperemos, eu e a Simona, porque nós sofremos um pouco fisicamente”, apontou Svitolina.