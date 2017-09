Surpreso com pole, Vettel elogia evolução da Ferrari em Cingapura

O alemão Sebastian Vettel não escondeu a surpresa com a pole position que obteve no treino classificatório do GP de Cingapura de Fórmula 1, neste sábado. Emocionado, o piloto fez a festa ao deixar seu carro e fez questão de elogiar a evolução demonstrada pela equipe italiana ao longo deste fim de semana, nas ruas de Cingapura.

“O carro estava um pouco complicado, mas voltou ‘à vida’ e ficou cada vez melhor assim que escureceu mais. Então estou muito feliz por ter conseguido a pole”, comemorou Vettel, referindo-se ao treino realizado no período noturno. “Estávamos com problemas no carro hoje pela manhã e também à tarde”, lembrou.

A indefinição sobre o rendimento da Ferrari neste sábado fez Vettel se empolgar na comemoração. Não por acaso. Na sexta, ele chegou a ser o 11º colocado no segundo treino livre. “Eu não sei o que aconteceu [com o carro]. Mas gritei muito no fim do treino, provavelmente o mais alto que já gritei. Esta pole é inacreditável”, festejou.

“O carro estava incrível. Estou com muita adrenalina agora, então posso dizer algumas coisas sem sentido”, disse o piloto, entre risos. “Mas eu sabia que poderíamos render mais [em comparação a sexta]. Foi difícil chegar aqui, mas agora estou muito feliz”, celebrou.

A festa de Vettel pela pole na Cingapura não era por acaso. Por causa das características do circuito de rua, sete das nove corridas já disputadas no local foram vencidas pelo pole position. Para melhorar, seu rival Lewis Hamilton vai largar somente da quinta colocação no grid.

Trata-se, portanto, de oportunidade preciosa para Vettel tentar recuperar a liderança do campeonato. Hamilton, da Mercedes, desbancou o alemão na ponta na corrida passada. Agora ele tem 238 pontos, contra 235 do rival da Ferrari.