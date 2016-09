Superávit da balança comercial na 3ª semana de setembro soma US$ 879 milhões

A balança comercial brasileira registrou, na terceira semana de setembro, um superávit de US$ 879 milhões, publicou nesta segunda-feira, 19, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O dado é resultado de US$ 3,864 bilhões em exportações e US$ 2,985 bilhões em importações. Até agora, setembro registra um superávit de US$ 2,365 bilhões.

A média diária de exportação em setembro, até agora, é de US$ 801,8 milhões, enquanto que a de importação é de US$ 586,8 milhões.