Superando terremoto, Ischia promove tour enogastronômico

ISCHIA, 12 SET (ANSA) -Para os amantes de um bom vinho, está sendo realizado na ilha de Ischia, no golfo de Nápoles, a 10ª edição do evento “Andar Per Cantine”, um tour entre as rotas das antigas adegas da cidade e os melhores vinhedos locais. O eventou começou no domingo (10) e se estenderá até o dia 20 de setembro. Além das visitas aos vinhedos e das degustações dos melhores rótulos da ilha, uma série de restaurantes e tabernas vai oferecer descontos nos produtos típicos.

No final de agosto, um terremoto de 4 graus na escala Richter foi sentido na ilha de Ischia, matando duas pessoas e ferindo outras 40. Para Leonardo Polito, presidente da Pro Loco Panza, organizadora da festa, o “Andar Per Cantine” é um ótimo jeito de ajudar Ischia após a tragédia do terremeto. ” Visitar as vinícolas é mais do que um programa de eventos e cursos dedicados ao vinho, é uma oportunidade de mergulhar em uma das mais antigas histórias da ilha. Neste ano, o evento tem um sabor especial porque ele vai ajudar a ilha de Ischia após a tragédia do terremoto”, comentou.(ANSA)