Sport vence Coritiba em casa e entra no G6

A 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (10), com a vitória do Sport sobre o Coritiba, na casa do adversário, em Curitiba, por 3 a 0. Com o resultado, o Sport entrou no G6 (grupo dos seis melhores times da competição e que dá direito a uma vaga na Copa Libertadores), com 18 pontos. Já o Coritiba caiu do 11º para o 12º lugar, com 16 pontos. O líder é o Corinthians, com 32.

Nesta segunda-feira, o técnico Eduardo Batista foi demitido do Atlético Paranaense, que está em 14º lugar, com 15 pontos, após o empate de 1 a 1 com a Chapecoense, na casa do adversário, em Chapecó. O gestor de futebol do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, também saiu.

A 13ª rodada da Série A e terá as seguintes partidas: quarta-feira, Atlético MG x Santos; Ponte Preta x Bahia; Fluminense x Botafogo; Palmeiras x Corinthians; Atlético PR x Cruzeiro; Vitória x Vasco; quinta-feira: Flamengo x Grêmio; São Paulo x Atlético GO; Avaí x Coritiba e Sport x Chapecoense.