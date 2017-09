Sport retoma confiança e desafia Flamengo em busca de reação no Brasileiro

O Sport vai apostar na recuperação de sua confiança para iniciar a reação no Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Flamengo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada da competição.

Depois de seis partidas sem vencer no Brasileirão, com dois empates e quatro derrotas, incluindo a goleada de 5 a 0 para o Grêmio que revoltou Vanderlei Luxemburgo, a equipe se reencontrou na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, ao vencer a Ponte Preta por 3 a 1, no Recife. A ideia, assim, é manter praticamente a mesma escalação para o domingo.

O meia Diego Souza, contudo, está suspenso e será substituído por Wesley. O zagueiro Henriquez também está fora, mas a dupla de zaga já seria formada por Ronaldo Alves e Durval. Com um time similar ao de quarta-feira, a confiança é grande para voltar a vencer no Brasileirão, campeonato em que o Sport soma 29 pontos e briga pelas posições intermediárias.

“O último jogo foi muito bom. Toda equipe jogou bem e uma vitória na fase que estávamos dá condições para a equipe voltar a ter confiança. Todos voltaram a jogar bem. Agora é dar sequência e voltar a vencer também no Brasileiro”, diz o lateral-direito Raul Prata. “Nós temos condições de chegar e não é porque tivemos alguns tropeços que vamos abrir mão do G6. Temos elenco para brigar pela Libertadores, mas o importante é voltar a jogar bem”.