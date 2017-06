Sport é campeão pernambucano com Luxemburgo e espera pelo fico de Diego Souza

O Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano ao bater o Salgueiro por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão do Estado. No primeiro jogo disputado há 52 dias, houve empate por 1 a 1 no Recife. O curioso é que este foi o único confronto no Estadual sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O clube rubro-negro é o maior campeão com 41 conquistas, contra 28 do Santa Cruz e 21 do Náutico.

“Se eu perco, seria porque perdi. Se eu ganho é porque só fiz um jogo. O importante é dar este título ao clube e à torcida”, comentou o técnico após a conquista. Seu último título ocorreu em 2011, quando levantou o Campeonato Carioca pelo Flamengo.

A decisão contou com o recurso do “Árbitro de Vídeo”, usado uma vez no segundo tempo para anular um gol do Salgueiro. O meia Diego Souza não confirmou após o seu primeiro título estadual pelo Sport se vai ou não se transferir para o Palmeiras. “Hoje (quarta-feira) é dia de comemorar e não quero falar nada. Amanhã 9quinta) a gente vê o que é melhor para todos”, afirmou emocionado.

O JOGO – O primeiro tempo foi truncado. O Salgueiro até surpreendeu com mais volume de jogo e não tão defensivo, como se esperava. Os dois times até tentaram finalizar, mas para fora sem ameaçar os goleiros. O Sport reclamou muito das condições do gramado, mas prometendo voltar para a segunda etapa disposto a confirmar o título.

Apesar de voltar mais na frente, o Sport levou um grande susto aos 24 minutos, quando Álvaro marcou um gol após escanteio. Mas foi anulado pelo árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio porque a bola teria saído pela linha de fundo após a batida. Mesmo assim, ficou a dúvida que só foi dissipada após a conferência no vídeo. A anulação foi confirmada e a bola voltou a rolar após seis minutos de paralisação.

Mas, aos 36 minutos, saiu o gol do título. Após rápida troca de passes na intermediária, a bola ficou nos pés de Everton Felipe, que fez o giro e bateu. A bola resvalou em Morelândia e encobriu o goleiro Mandragon. Era o gol do título.

Os dois times voltam à rotina do Campeonato Brasileiro neste final de semana. O Sport vai enfrentar o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16 horas, no Recife, pela 11.ª rodada da Série A. O Salgueiro vai receber o CSA, líder do Grupo A com 14 pontos, pela oitava rodada da Série C.